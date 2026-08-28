Командир Лютый о тактике россиян в лесах Сумской области

Управление FPV-дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Особенности рельефа в Сумской области создают серьезные препятствия для использования обычных FPV-дронов украинскими военными. Как рассказал командир батальона "Шершни Довбуша" по позывному "Лютый", густые леса блокируют радиосигнал, поэтому для уничтожения врага подразделениям ВСУ крайне необходимы беспилотники на оптоволокне, поскольку только они способны бесперебойно работать с четким сигналом.

Об этом "Лютый" рассказал эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE.

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ВСУ трудно отслеживать с помощью дронов россиян в лесах Сумской области

Главной проблемой для украинских операторов стала неэффективность классических радиоуправляемых FPV-дронов в лесистой местности. Из-за густой растительности и потери радиообзора беспилотники просто не могут летать между деревьями.

Для того чтобы обнаружить и гарантированно поразить цель в таких условиях, украинским защитникам нужны аппараты с оптоволоконной связью. В то же время российская пехота пытается максимально использовать эти географические преимущества, поэтому накапливает силы в зарослях для дальнейшего продвижения небольшими группами.

Военный подчеркнул, что смена локации стала серьезным испытанием для подразделения.

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"Здесь такая местность, мы приехали вот сюда, потому что совсем недавно 68-я бригада прибыла с Покаровского направления, и мы привыкли немного к другим условиям ведения боевых действий, к другой местности и рельефу. Здесь нам гораздо сложнее работать", — поделился комбат.

Несмотря на постоянные попытки врага незаметно передвигаться по кустарнику, достичь стратегических целей захватчикам не удается. Силы обороны адаптируются к новым реалиям и продолжают ликвидировать российскую пехоту.

"Мы уничтожаем и активно действуем, пока противник вообще не добивается никакого успеха, а несет только потери", — констатировал "Лютый".

Новини.LIVE сообщали, что Россия перешла к системному террору против простых людей с помощью FPV-дронов. На прифронтовых территориях захватчики устраивают настоящую прицельную охоту на гражданских, делая это абсолютно сознательно. Следователи уже документируют и расследуют тысячи таких военных преступлений.

Харьков тем временем активно закрывают "куполом" радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить вражеские ударные беспилотники, которые наносят удары по городу с конца весны. Помимо обычного РЭБ, специалисты развертывают защиту и против новых дронов на оптоволокне. Такая совместная работа с военными уже принесла ощутимый результат.