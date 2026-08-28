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Головна Новини дня Росіяни ховаються у лісах Сумщини: є труднощі з польотами FPV

Росіяни ховаються у лісах Сумщини: є труднощі з польотами FPV

Ua ru
28 серпня 2026 13:12
Ексклюзив
Командир Лютий про тактику росіян у лісах Сумської області
Керування FPV-дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Особливості рельєфу на Сумщині створюють серйозні перешкоди для застосування звичайних FPV-дронів для українських військових. Як розповів командир батальйону "Шершні Довбуша" на псевдо "Лютий", густі ліси блокують радіосигнал, тому для знищення ворога підрозділам ЗСУ критично необхідні безпілотники на оптоволокні, бо лише вони здатні безперебійно працювати з чітким сигналом.

Про це "Лютий" сказав ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

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ЗСУ важко вистежити дронами росіян в лісах Сумщини

Головною проблемою для українських операторів стала неефективність класичних радіокерованих FPV-дронів у лісистій місцевості. Через густу рослинність та втрату радіогоризонту безпілотники просто не можуть літати між деревами.

Для того, щоб виявити та гарантовано уразити ціль у таких умовах, українським захисникам потрібні апарати з оптоволоконним зв'язком. Водночас російська піхота намагається максимально використовувати ці географічні переваги, тому накопичує сили в хащах для подальшого просування малими групами.

Військовий наголосив, що зміна локації стала серйозним випробуванням для підрозділу.

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"Тут така місцевість, ми приїхали ось, бо практично недавно 68-ма бригада приїхала з Покаровського напрямку і ми звикли трошки до інших умов ведення бойових дій, до іншої місцевості і рельєфу. Тут набагато нам складніше працювати", — поділився комбат.

Попри постійні спроби ворога непомітно пересуватися чагарниками, досягти стратегічних цілей загарбникам не вдається. Сили оборони адаптуються до нових реалій та продовжують ліквідовувати російську піхоту.

"Ми знищуємо і активно працюємо, поки противник взагалі ніякого успіху не має, а несе тільки втрати", — констатував "Лютий".

Новини.LIVE повідомляли, що Росія перейшла до системного терору простих людей за допомогою FPV-дронів. На прифронтових територіях загарбники влаштовують справжнє прицільне полювання на цивільних, роблячи це абсолютно свідомо. Слідчі вже документують і розслідують тисячі таких воєнних злочинів.

Харків тим часом активно закривають "куполом" радіоелектронної боротьби, щоб глушити ворожі ударні безпілотники, які б'ють по місту з кінця весни. Крім звичайного РЕБ, фахівці розгортають захист і проти нових дронів на оптоволокні. Така спільна робота з армійцями вже принесла відчутний результат.

російські війська ЗСУ безпілотники Сумська область FPV-дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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