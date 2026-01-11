Загибель жінки у Вільнянську внаслідок удару РФ – що відомо

Последствия атаки РФ. Фото: Запорожская областная прокуратура

Запорожская областная прокуратура начала расследование по факту вражеского обстрела города Вольнянск в Запорожской области. В результате вражеского обстрела была убита женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры в воскресенье, 11 января.

Что произошло в Вольнянске

По данным следствия, 11 января 2026 года с 08:05 по 09:10 российские войска нанесли удары дронами по гражданской инфраструктуре Вольнянска. Из-за обстрела со стороны РФ погибла женщина, и еще два человека получили ранения. Сейчас уточняются данные о пострадавших.

"При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — отметила пресс-служба прокуратуры.

Зафиксировано разрушение жилых домов, дороги, гаража и транспорта. Следователи Управления СБУ в Запорожской области осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве.

Напомним, что в Харькове завершили спасательные работы на месте российского удара, который произошел 2 января. Поисковая операция продолжалась более восьми суток.

Ранее мы также информировали, что юг Украины пережил спокойную ночь без ударов по городам. В то же время россияне снова атаковали Одесскую и Николаевскую области.