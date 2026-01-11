Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни обстріляли Запорізьку область — загинула жінка

Росіяни обстріляли Запорізьку область — загинула жінка

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 16:04
Загибель жінки у Вільнянську внаслідок удару РФ – що відомо
Наслідки атаки РФ. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом ворожого обстрілу міста Вільнянськ в Запорізької області. Унаслідок ворожого обстрілу була вбита жінка.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури  у неділю, 11 січня.

Реклама
Читайте також:

Що сталося у Вільнянську 11 січня

За даними слідства, 11 січня 2026 року з 08:05 по 09:10 російські війська нанесли удари дронами по цивільній інфраструктурі Вільнянська. Через обстріл з боку РФ загинула жінка, і ще двоє людей отримали поранення. Наразі уточняються дані щодо постраждалих.

Росіяни обстріляли Запорізьку область — загинула жінка - фото 1
Заголовок

"За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — зазначила пресслужба прокуратури.

Зафіксовано руйнування житлових будинків, дороги, гаража та транспорту. Слідчі Управління СБУ в Запорізькій області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що у Харкові завершили рятувальні роботи на місці російського удару, який стався 2 січня. Пошукова операція тривала більше вісім діб.

Раніше ми також інформували, що південь України пережив  спокійну ніч без ударів по містах. Водночас росіяни знову атакували Одещину та Миколаївщину.

вибух Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації