Загибель жінки у Вільнянську внаслідок удару РФ – що відомо

Наслідки атаки РФ. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом ворожого обстрілу міста Вільнянськ в Запорізької області. Унаслідок ворожого обстрілу була вбита жінка.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури у неділю, 11 січня.

Реклама

Читайте також:

Що сталося у Вільнянську 11 січня

За даними слідства, 11 січня 2026 року з 08:05 по 09:10 російські війська нанесли удари дронами по цивільній інфраструктурі Вільнянська. Через обстріл з боку РФ загинула жінка, і ще двоє людей отримали поранення. Наразі уточняються дані щодо постраждалих.

Заголовок

"За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — зазначила пресслужба прокуратури.

Зафіксовано руйнування житлових будинків, дороги, гаража та транспорту. Слідчі Управління СБУ в Запорізькій області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що у Харкові завершили рятувальні роботи на місці російського удару, який стався 2 січня. Пошукова операція тривала більше вісім діб.

Раніше ми також інформували, що південь України пережив спокійну ніч без ударів по містах. Водночас росіяни знову атакували Одещину та Миколаївщину.