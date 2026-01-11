Загибель жінки у Вільнянську внаслідок удару РФ – що відомо

Росіяни обстріляли Запорізьку область — загинула жінка
Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом ворожого обстрілу міста Вільнянськ в Запорізької області. Унаслідок ворожого обстрілу була вбита жінка.
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури у неділю, 11 січня.
Що сталося у Вільнянську 11 січня
За даними слідства, 11 січня 2026 року з 08:05 по 09:10 російські війська нанесли удари дронами по цивільній інфраструктурі Вільнянська. Через обстріл з боку РФ загинула жінка, і ще двоє людей отримали поранення. Наразі уточняються дані щодо постраждалих.
"За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — зазначила пресслужба прокуратури.
Зафіксовано руйнування житлових будинків, дороги, гаража та транспорту. Слідчі Управління СБУ в Запорізькій області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
