Россияне нанесли удар по Марганцу: погиб трехмесячный мальчик

Здание, разрушенное в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Марганце Днепропетровской области в результате ночной атаки российских войск погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения, в том числе двое детей. Семеро пострадавших, в том числе 5-летний мальчик и 12-летняя девочка, находятся в тяжелом состоянии, также в городе повреждены многоквартирные дома, магазин, кинотеатр и автомобили.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали Марганец беспилотниками

В Марганце, что в Никопольском районе, российские войска ночью нанесли удар по городу. В результате атаки погиб трехмесячный мальчик.

Еще 11 человек получили ранения. Среди пострадавших — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

В тяжелом состоянии в больницу доставили семерых человек: двух детей, мужчину 39 лет и женщин 33, 62, 41 и 40 лет. Еще четверо пострадавших будут лечиться амбулаторно.

В результате атаки в Марганце повреждены многоквартирные дома, магазин, кинотеатр и автомобили.

Россияне атаковали три района области

По словам Александра Ганжи, за сутки российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области. Для нанесения ударов противник применял беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.

Под вражеским ударом также находились Никополь и Покровская громада. В результате атак там зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Какие общины подверглись атакам в Синельниковском районе

В Синельниковском районе российские войска наносили удары по Николаевской, Покровской и Васильковской громадам.

В результате обстрелов повреждены сельскохозяйственное предприятие и дом культуры.

В Самаровском районе поврежден дом

В Самаровском районе российские военные атаковали Песчанскую общину. В результате удара поврежден частный жилой дом.

Таким образом, в течение суток российские войска нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Днепропетровской области.

Погибший ребенок в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что российские войска 39 раз атаковали 28 населенных пунктов Сумской области, используя КАБы, ударные и FPV-дроны, артиллерию, минометы и РСЗО. В результате вражеских ударов погибла 63-летняя женщина, ещё пять человек получили травмы, а также были повреждены дома, автомобили, складские помещения и объекты инфраструктуры.

Новини.LIVE писали, что российские войска нанесли удар по Запорожскому району Запорожской области. Взрыв произошел на дороге недалеко от автомобиля, в салоне которого находились люди, в результате чего транспортное средство было повреждено. Известно о двух пострадавших, среди них — маленький ребенок, на месте работали медики.