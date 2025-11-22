Россияне атаковали пункт пропуска Орловка возле Румынии — фото

Россияне атаковали пункт пропуска на границе с Румынией — фото
В ночь на 22 ноября российские оккупанты беспилотниками атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. В результате вражеского удара повреждена инфраструктура паромного комплекса.
Об этом информирует пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram.
Россияне обстреляли пункт пропуска возле Румынии — что известно
В ночь на 22 ноября российские захватчики атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.
Вражескими обстрелами ударных БпЛА повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка".
В Государственной таможенной службе отметили, что международный пункт пропуска "Орловка" временно приостанавливает работу. Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.
"Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", — призвали в ведомстве.
Напомним, что ночью 22 ноября в Одесской области раздавались мощные взрывы во время воздушной тревоги.
Также в ночь на 22 ноября взрывы раздавались и в Запорожье — силы ПВО работали по вражеским целям.
