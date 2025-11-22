Россияне атаковали пункт пропуска Орловка возле Румынии — фото

Последствия атаки РФ на пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Telegram

В ночь на 22 ноября российские оккупанты беспилотниками атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. В результате вражеского удара повреждена инфраструктура паромного комплекса.

Об этом информирует пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

Последствия вражеского удара по пункту пропуска возле Румынии. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Telegram

Россияне обстреляли пункт пропуска возле Румынии — что известно

Разрушения в результате атаки РФ на пункт пропуска "Орловка". Фото: Государственная таможенная служба Украины/Telegram

В Государственной таможенной службе отметили, что международный пункт пропуска "Орловка" временно приостанавливает работу. Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.

"Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", — призвали в ведомстве.

Напомним, что ночью 22 ноября в Одесской области раздавались мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Также в ночь на 22 ноября взрывы раздавались и в Запорожье — силы ПВО работали по вражеским целям.