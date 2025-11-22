Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали пункт пропуска на границе с Румынией — фото

Россияне атаковали пункт пропуска на границе с Румынией — фото

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 08:44
обновлено: 08:44
Россияне атаковали пункт пропуска Орловка возле Румынии — фото
Последствия атаки РФ на пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Telegram

В ночь на 22 ноября российские оккупанты беспилотниками атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. В результате вражеского удара повреждена инфраструктура паромного комплекса.

Об этом информирует пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Росіяни атакували пункт пропуску біля Румунії
Последствия вражеского удара по пункту пропуска возле Румынии. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Telegram

Россияне обстреляли пункт пропуска возле Румынии — что известно

В ночь на 22 ноября российские захватчики атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

Вражескими обстрелами ударных БпЛА повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка".

Удар РФ по пункту пропуску біля Румунії
Разрушения в результате атаки РФ на пункт пропуска "Орловка". Фото: Государственная таможенная служба Украины/Telegram

В Государственной таможенной службе отметили, что международный пункт пропуска "Орловка" временно приостанавливает работу. Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.

"Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", — призвали в ведомстве.

Напомним, что ночью 22 ноября в Одесской области раздавались мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Также в ночь на 22 ноября взрывы раздавались и в Запорожье — силы ПВО работали по вражеским целям.

Румыния россияне обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации