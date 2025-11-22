Росіяни атакували пункт пропуску Орлівка біля Румунії — фото

Наслідки атаки РФ на пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Фото: Державна митна служба України/Telegram

У ніч проти 22 листопада російські окупанти безпілотниками атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Внаслідок ворожого удару пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

Про це інформує пресслужба Державної митної служби України у Telegram.

Наслідки ворожого удару по пункту пропуску біля Румунії. Фото: Державна митна служба України/Telegram

Нагадаємо, що вночі 22 листопада в Одеській області лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Також у ніч проти 22 листопада вибухи лунали й в Запоріжжі — сили ППО працювали по ворожих цілях.