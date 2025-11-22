Росіяни атакували пункт пропуску Орлівка біля Румунії — фото

Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією — фото
У ніч проти 22 листопада російські окупанти безпілотниками атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Внаслідок ворожого удару пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.
Про це інформує пресслужба Державної митної служби України у Telegram.
Росіяни обстріляли пункт пропуску біля Румунії — що відомо
У ніч проти 22 листопада російські загарбники атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.
Ворожими обстрілами ударних БпЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка".
У Державній митній службі зазначили, що міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупиняє роботу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.
"Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", — закликали у відомстві.
Нагадаємо, що вночі 22 листопада в Одеській області лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.
Також у ніч проти 22 листопада вибухи лунали й в Запоріжжі — сили ППО працювали по ворожих цілях.
