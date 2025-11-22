Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією — фото

Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 08:44
Оновлено: 08:44
Росіяни атакували пункт пропуску Орлівка біля Румунії — фото
Наслідки атаки РФ на пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Фото: Державна митна служба України/Telegram

У ніч проти 22 листопада російські окупанти безпілотниками атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Внаслідок ворожого удару пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

Про це інформує пресслужба Державної митної служби України у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Росіяни атакували пункт пропуску біля Румунії
Наслідки ворожого удару по пункту пропуску біля Румунії. Фото: Державна митна служба України/Telegram

Росіяни обстріляли пункт пропуску біля Румунії — що відомо

У ніч проти 22 листопада російські загарбники атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Ворожими обстрілами ударних БпЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка".

Удар РФ по пункту пропуску біля Румунії
Руйнування внаслідок атаки РФ на пункт пропуску "Орлівка". Фото: Державна митна служба України/Telegram

У Державній митній службі зазначили, що міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупиняє роботу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

"Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", — закликали у відомстві.

Нагадаємо, що вночі 22 листопада в Одеській області лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Також у ніч проти 22 листопада вибухи лунали й в Запоріжжі — сили ППО працювали по ворожих цілях.

Румунія росіяни обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації