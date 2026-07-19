Россияне атаковали пассажирский поезд на Запорожье: ранена проводница
Российские войска 19 июля нанесли удар по пассажирскому поезду в Запорожской области. Людей своевременно эвакуировали и доставили в Запорожье на автобусах. Однако одна проводница получила ранение.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.
Обстрел пассажирского поезда в Запорожье
В Укрзализныце рассказали, что оккупанты атаковали поезд ударным дроном. К счастью, мониторинговая группа своевременно дала команду на эвакуацию, поэтому обошлось без пострадавших.
По предварительной информации, легкое ранение получила одна из проводниц, команда железнодорожников делает все возможное, чтобы как можно быстрее оказать ей помощь.
Людей доставили в Запорожье на автобусах. Маршрут организовали при содействии Запорожской ОВА.
"Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается приоритетом, поэтому движение поездов в регионе будет находиться под максимальным контролем наших мониторинговых групп. Обращаем внимание, что возможны трансферы с использованием автобусов и пригородных электропоездов из/в Запорожье — просим следить за персональными уведомлениями в приложении Укрзализныци", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE, 18 июля россияне дважды атаковали локомотив и вагоны поезда в Запорожье. Всех пассажиров и сотрудников железной дороги оперативно эвакуировали в безопасное место.
В то же время экономист Алексей Кущ заявил, что удары РФ по железной дороге могут вызвать новый кризис в Украине. По его словам, во время атак поражаются не только отдельные участки железной дороги, но и критически важные элементы транспортной системы.
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