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Главная Новости дня Россияне атаковали отделение "Новой почты" в Винницкой области

Россияне атаковали отделение "Новой почты" в Винницкой области

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 13:55
Нападение на «Новую почту» в Винницкой области: число пострадавших возросло
Спасатели возле поврежденного отделения "Новой почты" в Винницкой области. Фото: Наталья Заболотная/Facebook

Российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки пострадали восемь человек, трое из них находятся в реанимации.

Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, передает Новини.LIVE.

В результате удара по "Новой почте" в Винницкой области есть раненые

Российские военные атаковали отделение "Новой почты" в Винницкой области. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии число раненых возросло до восьми человек.

Росіяни атакували відділення Нової пошти на Вінничині - фото 1
Отделение "Новой почты" в Винницкой области в результате удара РФ. Фото: Наталья Заболотная/Facebook
Росіяни атакували відділення Нової пошти на Вінничині - фото 2
Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: Наталья Заболотная/Facebook

По словам начальницы Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной, среди пострадавших — 19-летний парень, получивший травмы средней степени тяжести. Еще четверо людей получили легкие травмы.

Позже стало известно, что трое пострадавших находятся в реанимации, один из них — в тяжелом состоянии. Еще пятеро человек получили легкие травмы.

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На месте происшествия работают все экстренные службы. Специалисты устраняют последствия атаки и уточняют детали удара.

Росіяни атакували відділення Нової пошти на Вінничині - фото 3
Сообщение Натальи Заболотной. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 19 июля российские войска нанесли удар по Харьковскому инновационному сортировочному терминалу "Новой почты". В результате атаки погибли четверо человек, еще 16 человек получили ранения, девять из них были доставлены в больницу. Также был поврежден гражданский логистический объект.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки в Черниговской области был поврежден сортировочный терминал "Новой почты". В компании сообщили, что под удар попал гражданский логистический объект, который был разрушен.

Новая почта Винницкая область атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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