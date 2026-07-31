Нападение на «Новую почту» в Винницкой области: число пострадавших возросло

Россияне атаковали отделение "Новой почты" в Винницкой области
Российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки пострадали восемь человек, трое из них находятся в реанимации.
Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, передает Новини.LIVE.
В результате удара по "Новой почте" в Винницкой области есть раненые
Российские военные атаковали отделение "Новой почты" в Винницкой области. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии число раненых возросло до восьми человек.
По словам начальницы Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной, среди пострадавших — 19-летний парень, получивший травмы средней степени тяжести. Еще четверо людей получили легкие травмы.
Позже стало известно, что трое пострадавших находятся в реанимации, один из них — в тяжелом состоянии. Еще пятеро человек получили легкие травмы.
На месте происшествия работают все экстренные службы. Специалисты устраняют последствия атаки и уточняют детали удара.
Новини.LIVE сообщали, что 19 июля российские войска нанесли удар по Харьковскому инновационному сортировочному терминалу "Новой почты". В результате атаки погибли четверо человек, еще 16 человек получили ранения, девять из них были доставлены в больницу. Также был поврежден гражданский логистический объект.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки в Черниговской области был поврежден сортировочный терминал "Новой почты". В компании сообщили, что под удар попал гражданский логистический объект, который был разрушен.