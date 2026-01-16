Видео
Україна
Видео

Россияне атаковали Херсонщину — погиб человек, есть разрушения

Россияне атаковали Херсонщину — погиб человек, есть разрушения

Дата публикации 16 января 2026 08:57
РФ атаковала Херсонскую область — погиб человек
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Херсонщины/Telegram

В течение суток российские оккупанты массированно атаковали Херсонскую область и Херсон. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в пятницу, 16 января.

Читайте также:

Атака РФ на Херсонщину — какие последствия

По информации председатель ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились — Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Томина Балка, Софиевка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Дудчаны, Саблуковка, Львов, Осокоровка, Новоалександровка, Михайловка, Красный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 10 частных домов. также российские захватчики изуродовали частный автомобиль.

В результате вражеского обстрела погиб один человек.

Атака РФ на Херсонщину
Скриншот сообщения Прокудина/Telegram

Напомним, что 15 января российские захватчики в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Кроме того, 15 января россияне нанесли удар по Киеву — беспилотник попал в дом.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
