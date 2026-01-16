Відео
Головна Новини дня Росіяни атакували Херсонщину — загинула людина, є руйнування

Росіяни атакували Херсонщину — загинула людина, є руйнування

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 08:57
РФ атакувала Херсонщину — загинула людина
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Херсонщини/Telegram

Протягом доби російські окупанти масовано атакували Херсонську область та Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є значні руйнування.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у п'ятницю, 16 січня.

Читайте також:

Атака РФ на Херсонщину — які наслідки

За інформацією голова ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували — Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Софіївка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Дудчани, Саблуківка, Львове, Осокорівка, Новоолександрівка, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків.Також російські загарбники понівечили приватний автомобіль.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина.

Атака РФ на Херсонщину
Скриншот повідомлення Прокудіна/Telegram

Нагадаємо, що 15 січня російські загарбники вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини.

Крім того, 15 січня росіяни завдали удару по Києву — безпілотник влучив у будинок.

Херсон обстріли Херсонська область війна в Україні атака загиблі руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
