РФ атакувала Херсонщину — загинула людина

Росіяни атакували Херсонщину — загинула людина, є руйнування
Протягом доби російські окупанти масовано атакували Херсонську область та Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є значні руйнування.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у п'ятницю, 16 січня.
Атака РФ на Херсонщину — які наслідки
За інформацією голова ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували — Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Софіївка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Дудчани, Саблуківка, Львове, Осокорівка, Новоолександрівка, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків.Також російські загарбники понівечили приватний автомобіль.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина.
Нагадаємо, що 15 січня російські загарбники вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини.
Крім того, 15 січня росіяни завдали удару по Києву — безпілотник влучив у будинок.
