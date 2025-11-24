Россияне дронами атаковали Черниговскую область — есть попадания

Россияне атаковали Черниговщину — есть попадание в жилой дом
В ночь на 24 ноября российские оккупанты атаковали Черниговскую область. В результате вражеского обстрела зафиксирован ряд попаданий.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в понедельник, 24 ноября.
Россияне атаковали приграничье Черниговщины — какие последствия
Этой ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по с. Жадово Семеновской территориальной общины Новгород-Северского района Черниговской области.
Попадание зафиксировано в не эксплуатируемое здание местной пожарной команды, а также в жилой дом и хозяйственную постройку.
В результате вражеских атак возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и погибших.
Напомним, что вечером 23 ноября российские захватчики атаковали дронами Харьков, в результате чего погибли люди.
Впоследствии в полиции показали фото последствий массированного удара РФ по Харькову, в результате которого погибли четыре человека.
