Россияне дронами атаковали Черниговскую область — есть попадания

Пожар в результате атаки РФ на Черниговскую область. Фото: ГСЧС Черниговщины/Telegram

В ночь на 24 ноября российские оккупанты атаковали Черниговскую область. В результате вражеского обстрела зафиксирован ряд попаданий.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в понедельник, 24 ноября.

Реклама

Читайте также:

Последствия вражеского обстрела Черниговщины. Фото: ГСЧС Черниговщины/Telegram

Россияне атаковали приграничье Черниговщины — какие последствия

Этой ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по с. Жадово Семеновской территориальной общины Новгород-Северского района Черниговской области.

Пожар после попаданий вражеских БпЛА, фото: ГСЧС Черниговщины/Telegram

Попадание зафиксировано в не эксплуатируемое здание местной пожарной команды, а также в жилой дом и хозяйственную постройку.

В результате вражеских атак возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Спасатели ликвидируют пожар после удара РФ. Фото: ГСЧС Черниговщины/Telegram

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и погибших.

Напомним, что вечером 23 ноября российские захватчики атаковали дронами Харьков, в результате чего погибли люди.

Впоследствии в полиции показали фото последствий массированного удара РФ по Харькову, в результате которого погибли четыре человека.