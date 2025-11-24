Відео
Головна Новини дня Росіяни атакували Чернігівщину — є влучання у житловий будинок

Росіяни атакували Чернігівщину — є влучання у житловий будинок

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 08:40
Оновлено: 09:08
Росіяни дронами атакували Чернігівщину — є влучання
Пожежа внаслідок атаки РФ на Чернігівщину. Фото: ДСНС Чернігівщини/Telegram

У ніч проти 24 листопада російські окупанти атакували Чернігівську область. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано низку влучань.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram у понеділок, 24 листопада.

Читайте також:
Атака РФ на Чернігівщину
Наслідки ворожого обстрілу Чернігівщини. Фото: ДСНС Чернігівщини/Telegram

Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини — які наслідки

Цієї ночі російські війська завдали удару безпілотниками по с. Жадове Семенівської територіальної громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Обстріл Чернігівщини
Пожежа після влучань ворожих БпЛА. Фото: ДСНС Чернігівщини/Telegram

Влучання зафіксовано в неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду.

Внаслідок ворожих атак виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Атака РФ
Рятувальники ліквідовують пожежу після удару РФ. Фото: ДСНС Чернігівщини/Telegram

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих та загиблих.

Нагадаємо, що ввечері 23 листопада російські загарбники атакували дронами Харків, внаслідок чого загинули люди.

Згодом у поліції показали фото наслідків масованого удару РФ по Харкову, внаслідок якого загинуло четверо людей.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
