Росіяни дронами атакували Чернігівщину — є влучання

Росіяни атакували Чернігівщину — є влучання у житловий будинок
У ніч проти 24 листопада російські окупанти атакували Чернігівську область. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано низку влучань.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram у понеділок, 24 листопада.
Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини — які наслідки
Цієї ночі російські війська завдали удару безпілотниками по с. Жадове Семенівської територіальної громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Влучання зафіксовано в неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду.
Внаслідок ворожих атак виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих та загиблих.
Нагадаємо, що ввечері 23 листопада російські загарбники атакували дронами Харків, внаслідок чого загинули люди.
Згодом у поліції показали фото наслідків масованого удару РФ по Харкову, внаслідок якого загинуло четверо людей.
