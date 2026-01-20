Россия атакует Украину крылатыми ракетами 20 января

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Россияне в ночь на 20 января подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сейчас крылатые ракеты, судя по всему с этих самолетов, уже фиксируются над Украиной.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Украина под атакой крылатых ракет с Ту-95МС 20 января

По данным Воздушных сил ВСУ, первые крылатые ракеты были зафиксированы в 06:26 в Черниговской и Сумской областях. Судя по сообщениям военных, они движутся в направлении Киевской области. Не исключено, что могут лететь на Киев, поскольку ночью столица уже была под ударом РФ.

Фиксация крылатых ракет над Украиной 20 января. Фото: скриншот из Telegram

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:41 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Киев. Враг ударил дронами и баллистикой, в результате чего произошли пожары и пострадал человек. Кроме того, на левом берегу столицы возникли перебои со светом и водой.

Также мы писали, что в связи со сложной ситуацией в энергетике в Киеве изменили движение поездов метро.