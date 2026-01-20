Видео
Україна
Видео

Россия запустила по Украине крылатые ракеты — где угроза ударов

Россия запустила по Украине крылатые ракеты — где угроза ударов

Дата публикации 20 января 2026 06:41
Россия атакует Украину крылатыми ракетами 20 января
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Россияне в ночь на 20 января подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сейчас крылатые ракеты, судя по всему с этих самолетов, уже фиксируются над Украиной.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ. 

Украина под атакой крылатых ракет с Ту-95МС 20 января

По данным Воздушных сил ВСУ, первые крылатые ракеты были зафиксированы в 06:26 в Черниговской и Сумской областях. Судя по сообщениям военных, они движутся в направлении Киевской области. Не исключено, что могут лететь на Киев, поскольку ночью столица уже была под ударом РФ.

Україна під ударом крилатих ракет 20 січня
Фиксация крылатых ракет над Украиной 20 января. Фото: скриншот из Telegram

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:41 карта воздушных тревог выглядит так.

В Україні оголошено тривогу через ракетну атаку 20 січня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Киев. Враг ударил дронами и баллистикой, в результате чего произошли пожары и пострадал человек. Кроме того, на левом берегу столицы возникли перебои со светом и водой.

Также мы писали, что в связи со сложной ситуацией в энергетике в Киеве изменили движение поездов метро.

Киев обстрелы война в Украине Россия крылатые ракеты Ту-95
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
