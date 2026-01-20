Відео
Україна
Росія запустила по Україні крилаті ракети — де загроза ударів

Росія запустила по Україні крилаті ракети — де загроза ударів

Дата публікації: 20 січня 2026 06:41
Росія атакує Україну крилатими ракетами 20 січня
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Росіяни в ніч проти 20 січня підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Наразі крилаті ракети, судячи з усього з цих літаків, вже фіксуються над Україною.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Україна під атакою крилатих ракет з Ту-95МС 20 січня

За даними Повітряних сил ЗСУ, перші крилаті ракети були зафіксовані о 06:26 у Чернігівській та Сумській областях. Судячи з дописів військових, вони рухаються в напрямку Київської області. Не виключено, що можуть летіти на Київ, оскільки вночі столиця вже була під ударом РФ.

Україна під ударом крилатих ракет 20 січня
Фіксація крилатих ракет над Україною 20 січня. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили тривогу

Станом на 06:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.

В Україні оголошено тривогу через ракетну атаку 20 січня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Ворог вдарив дронами та балістикою, внаслідок чого сталися пожежі та постраждала людина. Окрім того, на лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водою.

Також ми писали, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці у Києві змінили рух поїздів метро.

Київ обстріли війна в Україні Росія крилаті ракети Ту-95
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
