Росія атакує Україну крилатими ракетами 20 січня

Росія запустила по Україні крилаті ракети — де загроза ударів
Росіяни в ніч проти 20 січня підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Наразі крилаті ракети, судячи з усього з цих літаків, вже фіксуються над Україною.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Україна під атакою крилатих ракет з Ту-95МС 20 січня
За даними Повітряних сил ЗСУ, перші крилаті ракети були зафіксовані о 06:26 у Чернігівській та Сумській областях. Судячи з дописів військових, вони рухаються в напрямку Київської області. Не виключено, що можуть летіти на Київ, оскільки вночі столиця вже була під ударом РФ.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Ворог вдарив дронами та балістикою, внаслідок чого сталися пожежі та постраждала людина. Окрім того, на лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водою.
Також ми писали, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці у Києві змінили рух поїздів метро.
