Атака России 14 октября: сколько ракет и дронов сбила ПВО Украины

Россия выпустила по Украине 39 ракет и 128 дронов: сколько сбила ПВО
В ночь на 14 октября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив 39 ракет и 128 беспилотников различных типов. По состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 119 воздушных целей. Попадания зафиксированы в 22 местах, еще в восьми упали обломки сбитых целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.
Чем Россия атаковала Украину ночью 14 октября
По данным Воздушных сил, российские войска начали массированную комбинированную атаку в 18:00 13 октября. Всего радиотехнические войска зафиксировали 167 средств воздушного нападения — 39 ракет и 128 беспилотников различных типов.
Среди ракет были "Искандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" и "Оникс". Их запускали с территории Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей России.
Также противник применил ударные беспилотники Shahed, в частности 77 реактивных, "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись из районов Миллерово и Орла в России, временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, а также из акватории Азовского моря.
Основными направлениями удара стали Киев, Киевская и Харьковская области. По данным Воздушных сил, особенностью атаки было одновременное применение различных средств воздушного нападения с нескольких направлений. Значительное количество баллистических ракет противник направил по объектам энергетики.
Сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО
По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 119 воздушных целей. Среди них — четыре баллистические ракеты и 115 беспилотников различных типов.
По информации военных, удалось обезвредить 90% от общего количества ударных беспилотников. Из 115 обезвреженных дронов 59 были реактивными.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Каковы последствия массированной атаки РФ
По предварительным данным Воздушных сил, попадания российских ракет и ударных беспилотников зафиксированы в 22 точках. Еще в восьми точках обнаружены падения сбитых воздушных целей или их обломков.
Часть российских ракет не достигла целей. В то же время воздушное нападение на момент публикации сводки продолжалось. В небе над Украиной оставались несколько ударных беспилотников.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 октября российские войска нанесли удары по Харькову и области. Среди пострадавших были дети. В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, а местные власти и экстренные службы работали над ликвидацией последствий атаки.
Также Новини.LIVE писали, что 14 октября в результате ракетного удара России по Киеву погибли три человека, ещё десятки жителей получили ранения. На местах попаданий работали спасатели и другие экстренные службы, которые оказывали помощь пострадавшим и ликвидировали последствия обстрела.