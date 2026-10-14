Атака Росії 14 жовтня: скільки ракет і дронів збила ППО України

Український війсоквослужбовець біля ЗРК Patriot. Фото: facebook.com/PvkZahid

У ніч проти 14 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 119 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 22 локаціях, ще на восьми впали уламки збитих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Чим Росія атакувала Україну вночі 14 жовтня

За даними Повітряних сил, російські війська розпочали масовану комбіновану атаку о 18:00 13 жовтня. Загалом радіотехнічні війська зафіксували 167 засобів повітряного нападу — 39 ракет і 128 безпілотників різних типів.

Серед ракет були "Іскандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" та "Онікс". Їх запускали з території Курської, Брянської, Воронезької та Ростовської областей Росії.

Знищені повітряні цілі. Фото: facebook.com/kpszsu

Також противник застосував ударні безпілотники Shahed, зокрема 77 реактивних, "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювали з районів Міллерового й Орла в Росії, тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму, а також з акваторії Азовського моря.

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Основними напрямками удару стали Київ, Київська та Харківська області. За даними Повітряних сил, особливістю атаки було одночасне застосування різних засобів повітряного нападу з кількох напрямків. Значну кількість балістичних ракет противник спрямував по об’єктах енергетики.

Скільки ракет і дронів збила українська ППО

Станом на 09:00 протиповітряна оборона України збила або подавила 119 повітряних цілей. Серед них — чотири балістичні ракети та 115 безпілотників різних типів.

За інформацією військових, вдалося знешкодити 90% від загальної кількості ударних безпілотників. Із 115 знешкоджених дронів 59 були реактивними.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Які наслідки масованої атаки РФ

За попередніми даними Повітряних сил, влучання російських ракет та ударних безпілотників зафіксували на 22 локаціях. Ще на восьми локаціях виявили падіння збитих повітряних цілей або їхніх уламків.

Частина російських ракет не досягла цілей. Водночас повітряний напад на момент оприлюднення зведення тривав. У небі над Україною залишалися кілька ударних безпілотників.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 14 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову та області. Серед постраждалих були діти. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали цивільні об’єкти, а місцева влада та екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків атаки.

Також Новини.LIVE писали, що 14 жовтня внаслідок ракетного удару Росії по Києву загинули троє людей, ще десятки мешканців дістали поранення. На місцях влучань працювали рятувальники та інші екстрені служби, які допомагали постраждалим і ліквідовували наслідки обстрілу.