РФ утвердила учебник по истории Донбасса и Новороссии для школ

Пропагандистские уроки истории в школах на временно оккупированных территориях. Фото: российские СМИ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Москва окончательно централизовала пропаганду для школьников на оккупированных территориях Украины, утвердив единый федеральный учебник по истории "Новороссии". Уже с 1 сентября ученики 5–7 классов в Мелитополе и других оккупированных городах будут учиться по пропагандистским антиукраинским материалам, которые лично редактирует Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

На ВОТ детей будут принудительно учить фейковой истории с антиукраинскими нарративами

С начала нового учебного года школьники 5–7 классов, в частности в оккупированном Мелитополе, будут изучать историю как неотъемлемую часть российского прошлого с использованием термина «Новороссия».

Официальный старт процессу дал приказ Министерства образования РФ №436, подписанный 22 июня 2026 года. Согласно ему, книги вошли в федеральный перечень. Министерство юстиции РФ зарегистрировало документ 22 июля под № 87563, на следующий день он был опубликован, а в силу вступил 3 августа. Для учащихся разработаны отдельные издания: одно рассчитано на 5 класс, другое — для школьников 6–7 классов.

Учебник. Фото: российские СМИ

Российский министр образования Сергей Кравцов заявил, что для всех школ "новых регионов", включая оккупированную россиянами часть Запорожской области, пособие является обязательным. Глава ведомства уверяет, что курс является "объективным", входит в "единую историю России" и содержит исключительно "реальную информацию", которая подается в противовес украинским учебникам.

В то же время во время официальной презентации материалов помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о непосредственном участии заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в подготовке текстов, подчеркнув: "Это не пропаганда, а описание реального общества".

Впрочем, рабочие программы курса демонстрируют иное содержание. Учебный план требует вкладывать в головы детей такие российские идеологические формулировки, как "Русский мир", "восстановление исторической справедливости", "общую историю", "интеграцию региона в состав Российской Федерации" и "Мы едины — мы одна страна". В частности, для семиклассников хронологию событий довели до современности. Оккупацию территорий после 2014 года представляют не как вооруженный захват и войну, а как возвращение земель и историческую справедливость.

К учебникам в России уже разработаны соответствующие методические материалы для учителей. Среди них — выпущенное в 2025 году специальное пособие для учителей "История нашего края. Донецкая Народная Республика", насчитывающее 141 страницу.

Внедрение нового предмета сопровождается масштабной русификацией образовательного процесса, которая продолжается в Мелитополе с первых дней оккупации. Привезенные ранее российские издания уже содержали карты, на которых город был обозначен как территория РФ. Наряду с этим чиновники Кремля анонсировали новые шаги по изменению учебных программ. Поскольку английский язык там признают недружественным, планируется введение уроков арабского.

Как ранее писали Новини.LIVE, Россия применяет системный подход к пропаганде на всех уровнях.

Кремль продолжает широко использовать для достижения своих целей не только военную силу, но и информационные и культурные инструменты, активно привлекая к этому спорт и церковь.

Как отмечает представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, Россия обладает колоссальным историческим опытом в проведении информационно-психологических операций и подмене смыслов, что особенно ярко проявляется на временно оккупированных территориях, где враг пытается тотально «выжечь» украинскую идентичность.

В то же время внутри самой РФ пропагандистская машина непрерывно подогревает тему мобилизации, пытаясь морально подготовить население к новым волнам призыва и необходимости жертвовать собой.

Параллельно с этим российские власти беспрецедентно милитаризируют образование: по данным украинской разведки, в РФ окончательно стирается грань между школой и казармой. Детей открыто готовят к войне, а их состояние здоровья оценивают исключительно через призму годности к службе на фронте.

Идеологическая обработка продолжается и в вузах: в частности, в Кубанском государственном университете студентам навязывают так называемые «заповеди патриота», разработанные идеологами неоконсервативного Изборского клуба. Эта же репрессивная образовательная политика распространяется и на захваченные украинские земли, где стартовала кампания по «перевоспитанию» учителей истории и насаждению школьникам переписанной версии прошлого. В то же время украинские книги, изданные до оккупации, массово изымают и вывозят в Российскую государственную библиотеку, где для них специально создали так называемое спецхранилище "русофобской литературы".