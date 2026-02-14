Видео
Україна
Видео

Россия ударила по военной администрации на Черниговщине

Россия ударила по военной администрации на Черниговщине

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 10:22
Российский обстрел Черниговской области 13 февраля — попадание в здание РВА
Спасатель на месте российского обстрела. Фото: t.me/chernigivskaODA

Российские оккупанты поздно вечером 13 февраля атаковали Черниговскую область. В частности, зафиксировано попадание по Новгород-Северской районной военной администрации.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram в субботу, 14 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Российский обстрел Черниговщины

"Вчера поздно вечером "герань" ударила по Новгород-Северской РВА. К счастью, люди не пострадали — работники в то время уже были дома. Здание повреждено — разрушения значительные. Пожар на месте удара потушили пожарные", — рассказал Чаус.

Російський обстріл Чернігівської області
Последствия российского обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA

А в селе Корюковского района российские оккупанты ударили FPV-дроном, в результате чего поврежден гражданский автомобиль.

По словам Чауса, за прошедшие сутки было 29 обстрелов и 47 взрывов. Под ударом противника были преимущественно пограничные населенные пункты.

null
Пост Чауса. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами и баллистикой. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

Кроме того, этой ночью под ударом России оказалась Одесса. В результате атаки погибла пожилая женщина.

война Украина Черниговская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
