Головна Новини дня Росія вдарила по військовій адміністрації на Чернігівщині

Росія вдарила по військовій адміністрації на Чернігівщині

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 10:22
Російський обстріл Чернігівщини 13 лютого — є влучання в будівлю РВА
Рятувальник на місці російського обстрілу. Фото: t.me/chernigivskaODA

Російські окупанти пізно ввечері 13 лютого атакували Чернігівську область. Зокрема, зафіксовано влучання по Новгород-Сіверській районній військовій адміністрації.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram у суботу, 14 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Російський обстріл Чернігівщини 

"Учора пізно ввечері "герань" вдарила по Новгород-Сіверській РВА. На щастя, люди не постраждали — працівники в той час уже були вдома. Будівля пошкоджена — руйнування значні. Пожежу на місці удару загасили вогнеборці", — розповів Чаус.

Російський обстріл Чернігівської області
Наслідки російського обстрілу Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA

А у селі Корюківського району російські окупанти вдарили FPV-дроном, внаслідок чого пошкоджений цивільний автомобіль.

За словами Чауса, упродовж минулої доби було 29 обстрілів та 47 вибухів. Під ударом противника були переважно прикордонні населені пункти.

Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та балістикою. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

Крім того, цієї ночі під ударом Росії опинилася Одеса. Внаслідок атаки загинула літня жінка.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
