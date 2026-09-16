Россия атаковала Киев и область 16 сентября: есть раненый и поврежденные объекты

Россия снова атаковала Киевщину: загрязненный воздух, есть раненый
Российские оккупанты в среду, 16 сентября, вновь обстреляли Киев и область. В результате атаки есть раненый и разрушения. Также отмечается загрязнение воздуха.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Киева и Киевской области 16 сентября
В результате падения обломков российского дрона на складские помещения в Святошинском районе Киева пострадал один человек. Медики госпитализировали пострадавшего.
Кроме того, за прошедшие сутки и сегодня утром в Киевской области повреждено 17 объектов. Последствия российских ударов дронами зафиксированы в нескольких районах:
- Белоцерковском;
- Бориспольском;
- Броварском;
- Бучанском;
- Обуховском.
Враг повредил восемь частных домовладений, пять транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение. К счастью, люди не пострадали.
"На местах работают все необходимые оперативные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают людям. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. В случае опасности находитесь в укрытиях или других безопасных местах", — добавил Ткаченко.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в Киеве в результате российского обстрела 16 сентября произошел пожар в одном из районов города. Противник атаковал столицу дронами.
Кроме того, в результате российского обстрела Киева 15 сентября ранения получили 12 человек. Известно, что один из пострадавших скончался в больнице.