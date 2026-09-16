Россия атаковала Киев и область 16 сентября: есть раненый и поврежденные объекты

Задымление в Киеве 16 сентября. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Российские оккупанты в среду, 16 сентября, вновь обстреляли Киев и область. В результате атаки есть раненый и разрушения. Также отмечается загрязнение воздуха.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киева и Киевской области 16 сентября

В результате падения обломков российского дрона на складские помещения в Святошинском районе Киева пострадал один человек. Медики госпитализировали пострадавшего.

Качество воздуха в Киеве. Фото: SaveEcoBot

Кроме того, за прошедшие сутки и сегодня утром в Киевской области повреждено 17 объектов. Последствия российских ударов дронами зафиксированы в нескольких районах:

Белоцерковском;

Бориспольском;

Броварском;

Бучанском;

Обуховском.

Враг повредил восемь частных домовладений, пять транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение. К счастью, люди не пострадали.

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"На местах работают все необходимые оперативные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают людям. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. В случае опасности находитесь в укрытиях или других безопасных местах", — добавил Ткаченко.

Пост Кличко и Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в Киеве в результате российского обстрела 16 сентября произошел пожар в одном из районов города. Противник атаковал столицу дронами.

Кроме того, в результате российского обстрела Киева 15 сентября ранения получили 12 человек. Известно, что один из пострадавших скончался в больнице.