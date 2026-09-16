Росія атакувала Київ і область 16 вересня: є поранений та пошкоджені об’єктів

Задимлення у Києві 16 вересня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Російські окупанти у середу, 16 вересня, знову обстріляли Київ та область. Внаслідок атаки є поранений та руйнування. Також фіксується забрудненість повітря.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва та Київської області 16 вересня

Внаслідок падіння уламків російського дрона на складські приміщення в Святошинському районі Києва постраждала одна людина. Медики госпіталізували травмованого.

Якість повітря в Києві. Фото: SaveEcoBot

Крім того, за минулу добу та сьогоднішній ранок у Київській області пошкоджено 17 обʼєктів. Наслідки російських ударів дронами зафіксовані у декількох районах:

Білоцерківському;

Бориспільському;

Броварському;

Бучанському;

Обухівському.

Ворог пошкодив вісім приватних домоволодінь, пʼять транспортних засобів, комунальну установу, ангарне та виробниче приміщення. На щастя, люди не постраждали.

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"На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", — додав Ткаченко.

Допис Кличка і Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у Києві внаслідок російського обстрілу 16 вересня сталася пожежа в одному з районів міста. Противник атакував столицю дронами.

Крім того, внаслідок російського обстрілу Києва 15 вересня поранення отримали 12 людей. Відомо, що один з травмованих помер у лікарні.