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Головна Новини дня Росія знову атакувала Київщину: забруднене повітря, є поранений

Росія знову атакувала Київщину: забруднене повітря, є поранений

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16 вересня 2026 10:09
Росія атакувала Київ і область 16 вересня: є поранений та пошкоджені об’єктів
Задимлення у Києві 16 вересня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Російські окупанти у середу, 16 вересня, знову обстріляли Київ та область. Внаслідок атаки є поранений та руйнування. Також фіксується забрудненість повітря.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва та Київської області 16 вересня

Внаслідок падіння уламків російського дрона на складські приміщення в Святошинському районі Києва постраждала одна людина. Медики госпіталізували травмованого.

Якість повітря на Київщині 16 вересня
Якість повітря в Києві. Фото: SaveEcoBot

Крім того, за минулу добу та сьогоднішній ранок у Київській області пошкоджено 17 обʼєктів. Наслідки російських ударів дронами зафіксовані у декількох районах:  

  • Білоцерківському;
  • Бориспільському;
  • Броварському;
  • Бучанському;
  • Обухівському.

Ворог пошкодив вісім приватних домоволодінь, пʼять транспортних засобів, комунальну установу, ангарне та виробниче приміщення. На щастя, люди не постраждали.

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"На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", — додав Ткаченко.

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Допис Кличка і Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у Києві внаслідок російського обстрілу 16 вересня сталася пожежа в одному з районів міста. Противник атакував столицю дронами.

Крім того, внаслідок російського обстрілу Києва 15 вересня поранення отримали 12 людей. Відомо, що один з травмованих помер у лікарні. 

Київ війна Київська область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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