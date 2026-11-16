Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Запорожье российские войска нанесли как минимум шесть ударов по критически важной инфраструктуре. В то же время в Киеве силы противовоздушной обороны отражают атаку с применением баллистических ракет. Последствия обстрела Запорожья в настоящее время уточняются.

Об этом сообщили сопредседатель Запорожской ОВА Иван Федоров и мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Что известно об ударах по Киеву и Запорожью

По предварительной информации, во время российской атаки на Киев могли быть повреждены Северный и Южный мосты через Днепр.

Сообщение Кличко. Фото: скриншот

Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Информация о последствиях ударов и характере повреждений уточняется.

Российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре украинских городов в преддверии зимы.

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Одним из направлений атак остается энергетика, повреждение которой может затруднить электроснабжение и работу коммунальных систем. Также под угрозой оказываются стратегические транспортные объекты, в частности мосты, имеющие важное значение для логистики и транспортного сообщения.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 ноября российские войска атаковали инфраструктурный объект в Хортицком районе Запорожья. Атака привела к перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением в городе и области.

Как сообщали Новини.LIVE, к восстановительным работам в Киеве ежедневно привлекают более 200 бригад энергетиков. В то же время из-за повреждений высоковольтных сетей "Укрэнерго" и перегрузки электросетей после восстановления электроснабжения в области продолжают происходить аварии и действуют экстренные и стабилизационные отключения.