Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Запоріжжі російські війська завдали щонайменше шести ударів по критичній інфраструктурі. Водночас у Києві сили протиповітряної оборони відбивають атаку балістичними ракетами. Наслідки обстрілу Запоріжжя наразі уточнюють.

Про це співголова Запорізької ОВА Іван Федоров та мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про удари по Києву та Запоріжжі

За попередньою інформацією, під час російської атаки на Київ могли бути уражені Північний та Південний мости через Дніпро.

Повідомлення Кличка. Фото: скриншот

Повідомлення Федорова. Фото: скриншот

Інформація про наслідки ударів і характер пошкоджень уточнюється.

Російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі українських міст перед зимовим періодом.

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Одним із напрямів атак залишається енергетика, пошкодження якої може ускладнювати електропостачання та роботу комунальних систем. Також під загрозою опиняються стратегічні транспортні об’єкти, зокрема мости, які мають важливе значення для логістики та сполучення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 листопада російські війська атакували об’єкт інфраструктури в Хортицькому районі Запоріжжя. Атака спричинила перебої з електро-, водо- та теплопостачанням у місті й області.

Як повідомляли Новини.LIVE, до відновлювальних робіт в Києві щодня залучають понад 200 бригад енергетиків. Водночас через пошкодження високовольтних мереж "Укренерго" та перевантаження електромереж після повернення світла в області продовжують виникати аварії й діють екстрені та стабілізаційні відключення.