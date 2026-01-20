Россия подняла в воздух самолеты Ту-95МС 20 января

Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Россияне в ночь на 20 января подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Утром могут быть пуски крылатых ракет по Украине.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Взлет Ту-95МС в ночь на 20 января

"Вылет Ту-95МС из Оленьи! Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 6.00", — говорится в сообщении в 03:50.

Также военные призвали людей в случае тревоги соблюдать правила безопасности.

"Воздушные Силы в готовности к отражению удара противника", — добавили защитники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:59 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Киев дронами и баллистикой. На фоне обстрела в столице прозвучали очень мощные взрывы.

Известно, что в результате вражеской атаки в Киеве возникли пожары и пострадал по меньшей мере один человек.