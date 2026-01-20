Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия подняла в небо Ту-95МС — есть угроза ракетных ударов

Россия подняла в небо Ту-95МС — есть угроза ракетных ударов

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 03:59
Россия подняла в воздух самолеты Ту-95МС 20 января
Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Россияне в ночь на 20 января подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Утром могут быть пуски крылатых ракет по Украине.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ. 

Реклама
Читайте также:

Взлет Ту-95МС в ночь на 20 января

"Вылет Ту-95МС из Оленьи! Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 6.00", — говорится в сообщении в 03:50.

Также военные призвали людей в случае тревоги соблюдать правила безопасности.

"Воздушные Силы в готовности к отражению удара противника", — добавили защитники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:59 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Україна може бути атакована ракетами з Ту-95МС 20 січня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Киев дронами и баллистикой. На фоне обстрела в столице прозвучали очень мощные взрывы.

Известно, что в результате вражеской атаки в Киеве возникли пожары и пострадал по меньшей мере один человек.

обстрелы война в Украине Россия ракетный удар авиация Ту-95
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации