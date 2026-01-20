Росія підняла в повітря літаки Ту-95МС 20 січня

Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Росіяни в ніч проти 20 січня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Зранку можуть бути пуски крилатих ракет по Україні.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зліт Ту-95МС в ніч проти 20 січня

"Виліт Ту-95МС з Оленьї! Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 6.00", — йдеться у повідомленні о 03:50.

Також військові закликали людей у разі тривоги дотримуватися правил безпеки.

"Повітряні Сили в готовності до відбиття удару противника", — додали захисники.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:59 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Київ дронами та балістикою. На тлі обстрілу в столиці пролунали дуже потужні вибухи.

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки у Києві виникли пожежі та постраждала щонайменше одна людина.