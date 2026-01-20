Росія підняла в повітря літаки Ту-95МС 20 січня

Росія підняла у небо Ту-95МС — є загроза ракетних ударів
Росіяни в ніч проти 20 січня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Зранку можуть бути пуски крилатих ракет по Україні.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зліт Ту-95МС в ніч проти 20 січня
"Виліт Ту-95МС з Оленьї! Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 6.00", — йдеться у повідомленні о 03:50.
Також військові закликали людей у разі тривоги дотримуватися правил безпеки.
"Повітряні Сили в готовності до відбиття удару противника", — додали захисники.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:59 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Київ дронами та балістикою. На тлі обстрілу в столиці пролунали дуже потужні вибухи.
Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки у Києві виникли пожежі та постраждала щонайменше одна людина.
