Россия почти 40 раз наносила удары по Днепропетровской области: последствия
В Днепропетровской области в результате российских атак 9 августа погиб один человек, еще пять жителей получили ранения. В течение дня российские войска почти 40 раз наносили удары по четырем районам области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Россияне атаковали Никопольский район
В Никопольском районе под российскими ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады.
В результате обстрелов повреждены частные дома, пятиэтажное здание, хозяйственная постройка, гараж, автомобиль и рейсовый автобус.
Погиб один человек, еще пятеро жителей области получили ранения. 36-летнего мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.
Последствия атак в Синельниковском районе
В Синельниковском районе российские войска обстреливали Синельниково, а также Николаевскую и Васильковскую громады.
В результате атак повреждены около десяти частных домов и автомобилей.
В Павлограде вспыхнул пожар
В Зеленодольской громаде Криворожского района в результате российской атаки повреждена инфраструктура.
Кроме того, в Павлограде загорелось складское здание на территории пищевого предприятия. Пожар также возник в Вербковской громады.
Последствия российских ударов по области продолжают уточняться.
Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 8 августа, российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате удара загорелся рейсовый автобус, водитель погиб, а его 48-летний коллега получил ранения и был госпитализирован.
Новини.LIVE писали, что в субботу, 8 августа, российские войска обстреливали населенные пункты Сумской области. В результате вражеских атак ранения получили 21 мирный житель, среди пострадавших — малолетний ребенок. Правоохранители зафиксировали повреждения в результате обстрелов и возбудили уголовные дела по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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