Україна
Россия обстреляла Никопольщину FPV-дронами и артиллерией — фото

Россия обстреляла Никопольщину FPV-дронами и артиллерией — фото

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 09:46
Обстрелы Днепропетровщины за сутки — повреждены дома и инфраструктура
Выбитые окна в доме на Никопольщине. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска в течение суток продолжали обстреливать Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались райцентр, а также Покровская и Мировская громады. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Читайте также:

Последствия обстрелов России по Никопольщине за сутки

Обстріли Дніпропетровської області
Последствия взрывов. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате атак зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, пятиэтажного жилого дома и трех частных домов. Также изуродованы две хозяйственные постройки, четыре магазина и линия электропередач.

Обстріли Нікопольщини
Разрушение фасада дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме этого, беспилотник попал по Межевской громаде Синельниковского района. По Покровской громаде враг нанес удары управляемыми авиабомбами. В результате атак поврежден частный дом.

Обстріли Нікополя
Повреждения здания. Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, в Генштабе ВСУ обнародовали обновленные данные о ситуации на ключевых направлениях фронта и потерях российских войск за сутки.

Вчера, 16 декабря, появились новые подробности о последствиях атаки России по многоэтажкам в Запорожье.

Днепропетровская область обстрелы Никополь дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
