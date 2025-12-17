Обстрелы Днепропетровщины за сутки — повреждены дома и инфраструктура

Россия обстреляла Никопольщину FPV-дронами и артиллерией — фото
Российские войска в течение суток продолжали обстреливать Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались райцентр, а также Покровская и Мировская громады. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Последствия обстрелов России по Никопольщине за сутки
В результате атак зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, пятиэтажного жилого дома и трех частных домов. Также изуродованы две хозяйственные постройки, четыре магазина и линия электропередач.
Кроме этого, беспилотник попал по Межевской громаде Синельниковского района. По Покровской громаде враг нанес удары управляемыми авиабомбами. В результате атак поврежден частный дом.
Напомним, в Генштабе ВСУ обнародовали обновленные данные о ситуации на ключевых направлениях фронта и потерях российских войск за сутки.
Вчера, 16 декабря, появились новые подробности о последствиях атаки России по многоэтажкам в Запорожье.
