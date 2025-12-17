Обстрелы Днепропетровщины за сутки — повреждены дома и инфраструктура

Выбитые окна в доме на Никопольщине. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска в течение суток продолжали обстреливать Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались райцентр, а также Покровская и Мировская громады. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Последствия обстрелов России по Никопольщине за сутки

Последствия взрывов. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате атак зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, пятиэтажного жилого дома и трех частных домов. Также изуродованы две хозяйственные постройки, четыре магазина и линия электропередач.

Разрушение фасада дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме этого, беспилотник попал по Межевской громаде Синельниковского района. По Покровской громаде враг нанес удары управляемыми авиабомбами. В результате атак поврежден частный дом.

Повреждения здания. Фото: Днепропетровская ОГА

