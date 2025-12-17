Обстріли Дніпропетровщини за добу — пошкоджені будинки й інфраструктура

Росія обстріляла Нікопольщину FPV-дронами та артилерією — фото
Російські війська протягом доби продовжували обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися райцентр, а також Покровська й Мирівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Наслідки обстрілів Росії по Нікопольщині за добу
Внаслідок атак зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури, п’ятиповерхового житлового будинку та трьох приватних осель. Також понівечені дві господарські споруди, чотири магазини і лінія електропередач.
Окрім цього, безпілотник влучив по Межівській громаді Синельниківського району. По Покровській громаді ворог завдав ударів керованими авіабомбами. У результаті атак пошкоджено приватний будинок.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені дані про ситуацію на ключових напрямках фронту та втрати російських військ за добу.
Вчора, 16 грудня, з'явилися нові подробиці про наслідки атаки Росії по багатоповерхівках в Запоріжжі.
Читайте Новини.LIVE!