Головна Новини дня Росія обстріляла Нікопольщину FPV-дронами та артилерією — фото

Росія обстріляла Нікопольщину FPV-дронами та артилерією — фото

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 09:46
Обстріли Дніпропетровщини за добу — пошкоджені будинки й інфраструктура
Вибиті вікна у будинку на Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом доби продовжували обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися райцентр, а також Покровська й Мирівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Росії по Нікопольщині за добу

Обстріли Дніпропетровської області
Наслідки вибухів. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок атак зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури, п’ятиповерхового житлового будинку та трьох приватних осель. Також понівечені дві господарські споруди, чотири магазини і лінія електропередач.

Обстріли Нікопольщини
Руйнування фасаду будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окрім цього, безпілотник влучив по Межівській громаді Синельниківського району. По Покровській громаді ворог завдав ударів керованими авіабомбами. У результаті атак пошкоджено приватний будинок.

Обстріли Нікополя
Пошкодження будівлі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені дані про ситуацію на ключових напрямках фронту та втрати російських військ за добу. 

Вчора, 16 грудня, з'явилися нові подробиці про наслідки атаки Росії по багатоповерхівках в Запоріжжі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
