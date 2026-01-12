Видео
Україна
Главная Новости дня Россия обстреляла Никопольщину — есть раненый и разрушения

Россия обстреляла Никопольщину — есть раненый и разрушения

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 09:05
На Никопольщине ранен мужчина из-за атак России
Руины жилого дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска в очередной раз осуществили обстрелы Никопольского района Днепропетровской области. Известно о повреждении гражданских объектов и жертвах среди населения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Читайте также:

Как Россия била по Днепропетровской области

По его словам, агрессор применил артиллерию и FPV-дроны, под удар попали Никополь, а также Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. В результате атак ранения получил 59-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.

Нікополь обстріл
Разрушение жилья. Фото: Днепропетровская ОГА
Дніпропетровська область обстріли
Выломанные ворота из-за взрыва. Фото: Днепропетровская ОГА

Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены девять частных жилых домов, хозяйственная постройка, газопровод и линия электропередач. На местах работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы ущерба и ликвидируют последствия обстрелов.

Отдельно в областной военной администрации сообщили, что силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили над территорией Днепропетровской области три вражеских беспилотника.

Напомним, также российские войска атаковали Днепропетровскую область в ночь на 10 января.

Сегодня, 12 января, ночью Киев оказался под атакой вражеских российских беспилотников.

Днепропетровская область обстрелы Никополь война в Украине разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
