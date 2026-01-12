На Никопольщине ранен мужчина из-за атак России

Россия обстреляла Никопольщину — есть раненый и разрушения
Российские войска в очередной раз осуществили обстрелы Никопольского района Днепропетровской области. Известно о повреждении гражданских объектов и жертвах среди населения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Как Россия била по Днепропетровской области
По его словам, агрессор применил артиллерию и FPV-дроны, под удар попали Никополь, а также Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. В результате атак ранения получил 59-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.
Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены девять частных жилых домов, хозяйственная постройка, газопровод и линия электропередач. На местах работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы ущерба и ликвидируют последствия обстрелов.
Отдельно в областной военной администрации сообщили, что силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили над территорией Днепропетровской области три вражеских беспилотника.
Напомним, также российские войска атаковали Днепропетровскую область в ночь на 10 января.
Сегодня, 12 января, ночью Киев оказался под атакой вражеских российских беспилотников.
