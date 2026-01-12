На Нікопольщині поранено чоловіка через атаки Росії

Руїни житлового будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вкотре здійснили обстріли Нікопольського району Дніпропетровської області. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів та жертви серед населення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, агресор застосував артилерію та FPV-дрони, під удар потрапили Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок атак поранення дістав 59-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно.

Руйнування житла. Фото: Дніпропетровська ОВА

Виламані ворота через вибух. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків, господарську споруду, газопровід і лінію електропередач. На місцях працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби збитків та ліквідовують наслідки обстрілів.

Окремо в обласній військовій адміністрації повідомили, що сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили над територією Дніпропетровської області три ворожі безпілотники.

Нагадаємо, також російські війська атакували Дніпропетровщину в ніч проти 10 січня.

Сьогодні, 12 січня, вночі Київ опинився під атакою ворожих російських безпілотників.