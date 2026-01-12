Відео
Головна Новини дня Росія обстріляла Нікопольщину — є поранений і руйнування

Росія обстріляла Нікопольщину — є поранений і руйнування

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 09:05
На Нікопольщині поранено чоловіка через атаки Росії
Руїни житлового будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вкотре здійснили обстріли Нікопольського району Дніпропетровської області. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів та жертви серед населення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Яак Росія била по Дніпропетровщині 

За його словами, агресор застосував артилерію та FPV-дрони, під удар потрапили Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок атак поранення дістав 59-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно.

Нікополь обстріл
Руйнування житла. Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровська область обстріли
Виламані ворота через вибух. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків, господарську споруду, газопровід і лінію електропередач. На місцях працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби збитків та ліквідовують наслідки обстрілів.

Окремо в обласній військовій адміністрації повідомили, що сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили над територією Дніпропетровської області три ворожі безпілотники.

Нагадаємо, також російські війська атакували Дніпропетровщину в ніч проти 10 січня. 

Сьогодні, 12 січня, вночі Київ опинився під атакою ворожих російських безпілотників.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
