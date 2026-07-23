Россия обстреляла Днепропетровскую область и убила троих человек: фото последствий
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В частности, под обстрелом оказался Павлоград, в результате чего есть погибшие и раненые. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в четверг, 23 июля, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Днепропетровской области
Оккупанты убили трех человек в Павлограде и ранили 19, в том числе двухлетнюю девочку. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в больницу.
Кроме того, этой ночью российские оккупанты атаковали четыре района Днепропетровской области. В Никопольском районе под ударами оказались райцентр и три громады. Кроме того, повреждены АЗС, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.
"В Синельниковском районе загорелся частный жилой дом. В Криворожском районе в результате вражеской атаки повреждены жилой дом и автомобиль. В Солонянской громаде из-за обстрелов возник пожар", — говорится в сообщении ГСЧС.
Как писали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские захватчики массированно атаковали Херсонскую область, в результате чего есть погибший и раненые. Враг наносил удары с помощью дронов, артиллерии и авиации.
Кроме того, Россия обстреляла Запорожскую область. Зафиксировано более 900 ударов по 52 населенным пунктам. Оккупанты убили двух человек и ранили семерых.
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