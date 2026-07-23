Россия обстреляла Днепропетровскую область и убила троих человек: фото последствий

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В частности, под обстрелом оказался Павлоград, в результате чего есть погибшие и раненые. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в четверг, 23 июля, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепропетровской области

Оккупанты убили трех человек в Павлограде и ранили 19, в том числе двухлетнюю девочку. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в больницу.

Ликвидация последствий российского обстрела Павлограда 23 июля. Фото: ГСЧС

Кроме того, этой ночью российские оккупанты атаковали четыре района Днепропетровской области. В Никопольском районе под ударами оказались райцентр и три громады. Кроме того, повреждены АЗС, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.

Ликвидация последствий российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки. Фото: ГСЧС

"В Синельниковском районе загорелся частный жилой дом. В Криворожском районе в результате вражеской атаки повреждены жилой дом и автомобиль. В Солонянской громаде из-за обстрелов возник пожар", — говорится в сообщении ГСЧС.

Ликвидация последствий российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские захватчики массированно атаковали Херсонскую область, в результате чего есть погибший и раненые. Враг наносил удары с помощью дронов, артиллерии и авиации.

Кроме того, Россия обстреляла Запорожскую область. Зафиксировано более 900 ударов по 52 населенным пунктам. Оккупанты убили двух человек и ранили семерых.