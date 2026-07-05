Россия обстреляла Днепропетровскую область: есть разрушения и раненые

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты вновь атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела ранения получили два человека. Враг наносил удары с помощью дронов, артиллерии и ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в воскресенье, 5 июля, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепропетровской области

"Более десяти раз враг атаковал четыре района беспилотниками, артиллерией и ракетами", — отметил Ганжа.

В частности, в Днепре повреждено предприятие, а в Павлограде — разрушены дома и автомобили, пострадали два человека.

В Каменском районе оккупанты нанесли удар по Пятихатской громаде, в результате чего была повреждена инфраструктура.

А в Никопольском районе под вражеским огнем оказались:

Никополь;

Червоногригоровская община;

Марганецкая община.

Оккупанты разрушили частный дом.

Пост Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область, в результате чего погиб один человек, еще 16 получили ранения.

Кроме того, 4 июля Россия наносила удары по Днепропетровской области с помощью дронов и управляемых авиабомб. Захватчики убили двух человек и ранили 17. В результате атаки зафиксированы значительные разрушения.