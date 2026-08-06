Россия обстреляла детскую больницу в Запорожье: фото последствий атаки

Детская больница в Запорожье после российского обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

У середу, 5 серпня, армія РФ завдала удару по дитячій лікарні в Запоріжжі. Зазнали пошкоджень офтальмологічне, хірургічне і травматологічне відділення. Обійшлося без жертв і поранених.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Ксенії Клещенко повідомила медична директорка Наталя Богуславська.

Що відомо про обстріл дитячої лікарні в Запоріжжі

Вказівник маршруту до укриття в дитячій лікарні в Запоріжжі. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

У момент атаки більшість дітей разом із батьками перебувала в укритті.

"У нас постраждала будівля, вікна. Ні персонал, ні наше обладнання, слава Богу, ні наші пацієнти не постраждали", — зазначила медична директорка.

Пошкодження в дитячій лікарні в Запоріжжі після обстрілу в ніч проти 5 серпня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Пошкодження на території дитячої лікарні в Запоріжжі після обстрілу в ніч проти 5 серпня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Також Наталя Богуславська додала, що наразі в медзакладі перебуває четверо дітей із мінно-вибуховими травмами. Одна дитина залишається в реанімації. Вона у вкрай важкому стані. Інші маленькі пацієнти лікуються у профільних відділеннях.

Пошкодження в дитячій лікарні в Запоріжжі після обстрілу в ніч проти 5 серпня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Пошкодження в дитячій лікарні в Запоріжжі після обстрілу в ніч проти 5 серпня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова повідомляв, що в ніч проти 6 серпня Суми опинилися під атакою КАБів. Зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Постраждали люди.

Також Новини.LIVE з посиланням на видавництво BookChef писав, що вночі 5 серпня зазнав російського удару резервний склад видавництва BookChef на базі логістичного партнера Denka Logistics. Спалахнула пожежа. Згоріли понад сто тисяч книжок.