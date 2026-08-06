Россия обстреляла детскую больницу в Запорожье: фото последствий атаки
У середу, 5 серпня, армія РФ завдала удару по дитячій лікарні в Запоріжжі. Зазнали пошкоджень офтальмологічне, хірургічне і травматологічне відділення. Обійшлося без жертв і поранених.
Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Ксенії Клещенко повідомила медична директорка Наталя Богуславська.
Що відомо про обстріл дитячої лікарні в Запоріжжі
У момент атаки більшість дітей разом із батьками перебувала в укритті.
"У нас постраждала будівля, вікна. Ні персонал, ні наше обладнання, слава Богу, ні наші пацієнти не постраждали", — зазначила медична директорка.
Також Наталя Богуславська додала, що наразі в медзакладі перебуває четверо дітей із мінно-вибуховими травмами. Одна дитина залишається в реанімації. Вона у вкрай важкому стані. Інші маленькі пацієнти лікуються у профільних відділеннях.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова повідомляв, що в ніч проти 6 серпня Суми опинилися під атакою КАБів. Зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Постраждали люди.
Також Новини.LIVE з посиланням на видавництво BookChef писав, що вночі 5 серпня зазнав російського удару резервний склад видавництва BookChef на базі логістичного партнера Denka Logistics. Спалахнула пожежа. Згоріли понад сто тисяч книжок.
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