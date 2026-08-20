Украина под ударом крылатых ракет 20 августа — что известно

Ракета в небе. Иллюстративное фото: armyinform.com

Рано утром 20 августа россияне наносят удар по Украине крылатыми ракетами. Вражеские цели уже находятся в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Украина под ракетным ударом 20 августа

Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы сообщали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые используют для запуска крылатых ракет по Украине.

В настоящее время вражеские цели уже находятся над нашей страной. По данным Воздушных сил ВСУ, первые ракеты залетели через Сумскую область в 03:46.

Следующие ракеты были зафиксированы в Харьковской области после 04:10. Затем они уже находились в Полтавской области и двигались также в направлении Днепропетровской области и непосредственно Днепра.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в городе повреждены детская больница, дома и другие объекты.

Также мы писали, что в нескольких районах столицы частично отключилось электричество. Причина пока неизвестна, но это произошло на фоне ракетной атаки.