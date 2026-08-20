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Головна Новини дня Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 04:21
Україна під ударом крилатих ракет 20 серпня - що відомо
Ракета в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Росіяни під ранок, 20 серпня, атакують Україну крилатими ракетами. Ворожі цілі вже у повітряному просторі України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Україна під ударом ракет 20 серпня

Зауважимо, що цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які використовують для запуски крилатих ракет по Україні.

Наразі ворожі цілі вже над нашою країною. За даними Повітряних сил ЗСУ, перші ракети залетіли через Сумську область о 03:46.

Наступні ракети були зафіксовані у Харківській області після 04:10. Потім вони вже були на Полтавщині та рухались також на Дніпропетровщину і безпосередньо Дніпро.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни масовано атакували балістикою Київ. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено дитячу лікарню, будинки та інші об'єкти.

Також ми писали, що у кількох районах столиці частково зникло світло. В чому причина, наразі невідомо, але це сталося на тлі ракетної атаки.

вибух обстріли ракети Росія Ту-95
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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