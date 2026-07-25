Россия атаковала Сумщину и Полтавщину: есть погибшие жители и повреждены АЗС
Российские оккупанты в ночь на 25 июля атаковали Сумскую и Полтавскую области. В результате обстрела в Сумской области есть погибшие и раненые. В частности, противник наносил удары по автозаправочным станциям.
Об этом сообщили пресс-службы Нацполиции и ГСЧС, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Сумской области
В Сумской городской громаде в результате попадания российского дронапогибли мужчины в возрасте 49 и 48 лет, личность третьей жертвы устанавливается. Кроме того, ранения получил 33-летний мужчина, а 28-летний перенес острую стрессовую реакцию.
В Великописаревской громаде в результате удара БпЛА 23 июля погиб 51-летний мужчина, который умер на следующий день.
"В Кролевецкой громаде в результате попадания вражеского БпЛА травмирован 41-летний мужчина, данные еще одного пострадавшего устанавливаются. В Николаевской громаде в результате атаки ранены два мирных жителя, их анкетные данные устанавливаются", — говорится в сообщении.
В Буринской громаде ранен 53-летний мужчина в результате попадания российского дрона, а в Шосткинской — травмирован 46-летний мужчина из-за удара БПЛА.
Также к медикам обратилась 54-летняя женщина, получившая ранение 23 июля в результате удара российского дрона в Середино-Будской громаде.
"На местах вражеских ударов работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксировали последствия атак, документировали повреждения и собирали доказательства", — сообщили в Нацполиции.
Российская атака на Полтавскую область
В результате российского обстрела в ночь на 25 июля были повреждены пожарно-спасательное подразделение и автозаправочные станции в Полтавском районе. К счастью, люди не пострадали.
"Несмотря на опасность и риски повторных ударов, пожарные оперативно ликвидировали пожары. На местах работали 42 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE, 24 июля российские оккупанты атаковали Сумскую область с помощью дронов. В частности, реактивный БпЛА нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего есть жертвы.
Кроме того, в ночь на 25 июля Россия атаковала торговый центр в Запорожье. В результате обстрела на площади 500 квадратных метров возник пожар.
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