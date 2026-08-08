Россия нанесла удар с помощью "Торнадо-С" по Славянску: погиб человек

Разрушенный дом в Славянске. Фото: Вадим Лях

Кристина Павлова редактор ленты новостей

7 августа российские войска нанесли удар из РСЗО "Торнадо-С" по логистическому узлу в Славянске Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек, личность которого пока не установлена, ещё пятеро мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия удара по Славянску

По словам Ляха, российские войска нанесли удар по городу в пятницу, 7 августа, около 14:45. Под ударом оказался логистический узел.

В результате обстрела в Славянске повреждено около 30 частных домов. Также полностью уничтожены четыре автомобиля.

Пятеро человек получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, на месте удара обнаружили тело погибшего человека. Его личность пока не установлена.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за российских обстрелов в Сумской области за сутки пострадали 21 мирный житель, среди них — восьмилетний мальчик. Больше всего пострадавших зафиксировали в Белополье, где ранения получили 14 местных жителей. Еще гражданские лица пострадали в Сумской, Глуховской и Шосткинской общинах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали семь объектов "Укрнафты" на востоке Украины. В результате ударов было разрушено критически важное оборудование, из-за чего часть объектов была остановлена и зафиксирована потеря значительных объемов добычи нефти и газа. Пострадавших среди работников не было.