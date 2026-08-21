Россия нанесла удар по дому в Сумах: есть пострадавшие

Пожар в доме в Сумах после обстрела ночью 21 августа 2026 года. Фото: Сумская ОВА

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В ночь на пятницу, 21 августа, армия РФ атаковала Сумы. Под ударом оказались объекты городской гражданской инфраструктуры и жилой сектор. В Ковпаковском районе вспыхнули пожары в нескольких местах. В частности, горит двухэтажный жилой дом — есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Сергея Кривошеенко

Последствия обстрела Сум в ночь на 21 августа

Известно о как минимум травмированных. Они находились внутри дома, который в результате удара охватило пламя.

"Угроза повторных ударов сдерживает работу спасателей", — отметил Кривошеенко.

Пожар в доме после обстрела Сум в ночь на 21 августа 2026 года. Фото: Сумская ОВА

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление экономического эксперта Алексея Куща сообщал, что ближайшей зимой в Украине могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением. Эксперт предполагает, что голубое топливо населению придется поставлять с особыми ограничениями. Такие неблагоприятные условия могут возникнуть из-за постоянных российских атак на топливную инфраструктуру.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК писал, что 17 августа РФ нанесла удар по шахте в Днепропетровской области. Погиб работник. Повреждения получила инфраструктура.