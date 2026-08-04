Россия нанесла удар по Черниговской области: ГСЧС ликвидировала пожары на двух объектах

Пожар в Черниговской области. Фото: ГСЧС

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Черниговской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российских ударов. В частности, загорелись объект почтовой инфраструктуры, бензовозы и цистерны для перевозки нефтепродуктов.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Последствия российской атаки на Черниговскую область

В Новгород-Северском районе в результате российского удара возник пожар в здании объекта почтовой инфраструктуры.

В то же время в Прилуцком районе после вражеской атаки загорелись два бензовоза и пять цистерн для транспортировки нефтепродуктов.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

По предварительной информации, в результате российских ударов пострадавших нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска во второй раз за сутки атаковали крупнейший склад Rozetka в Броварах. В результате повторного удара по логистическому центру никто не пострадал, однако в компании заявили, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, только за одну неделю Россия выпустила по Украине около 1900 ударных дронов и 144 ракеты. Глава государства подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и увеличения международной поддержки для защиты от воздушных атак.