Россия нанесла авиаудары по Славянску: есть погибший и раненые

Последствия российского обстрела Славянска 11 июля. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты в субботу, 11 июля, атаковали Славянск в Донецкой области. Враг наносил удары авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Славянска 11 июля

В результате попадания одного из боеприпасов в частный дом погиб 67-летний мужчина. Кроме того, еще трое гражданских лиц — двое мужчин в возрасте 61 и 65 лет и 57-летняя женщина — получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Последствия российского обстрела Славянска 11 июля. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Всего в Славянске повреждены 16 частных и четыре многоквартирных дома, а также четыре автомобиля.

Удар России по Славянску. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

"Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 10 июля российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего погиб один человек, ещё 29 получили ранения.

Кроме того, вчера Россия нанесла удар семью авиационными бомбами по Краматорску и Беленькому в Донецкой области. Враг убил четырех человек и ранил 13.