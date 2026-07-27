Россия использует онлайн-карты для нанесения ударов по подстанциям Украины

Поврежденная подстанция после удара со стороны РФ. Фото: Укрэнерго

Карина Приходько Редактор

Часть подстанций НЭК "Укрэнерго" до сих пор обозначена в открытом доступе на онлайн-картах. Российские войска используют это для прицельных атак.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Ранок.LIVE.

РФ наносит удары по подстанциям, обозначенным на онлайн-картах

Игнатьев рассказал, что российские оккупанты могут использовать информацию с открытых онлайн-карт для нанесения ударов по критически важным энергетическим объектам Украины. По его словам, на некоторых онлайн-сервисах до сих пор можно найти обозначения отдельных подстанций "Укрэнерго". Именно такие объекты становятся целями российских атак.

"Есть так называемые непроходные или тупиковые станции, которые не позволяют включить резервное питание. Враг пытается вывести из строя эти подстанции и, соответственно, обесточить тот или иной регион Украины", — пояснил Игнатьев.

Он отметил, что именно из-за ударов по таким объектам в Одесской области и ряде других регионов уже возникали масштабные проблемы с электроснабжением.

По его словам, после поражения подобных подстанций отдельные области могут фактически оказаться в энергетической изоляции. В таких случаях избежать полного блэкаута помогают лишь местные альтернативные источники электроэнергии, которые позволяют поддерживать работу критической инфраструктуры.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта Андриана Прокипа, новая волна атак РФ на энергетику наиболее вероятна осенью. Решающую роль будет играть текущий уровень защиты критической инфраструктуры.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявлял, что к концу лета на ВОТ будут тотальные отключения электроэнергии. По его словам, до ста человек уезжает с оккупированных территорий как минимум каждый месяц.