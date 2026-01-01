Как двигались вражеские дроны над Украиной в новогоднюю ночь

Россия била ночью по энергетике — карта движения беспилотников
В новогоднюю ночь российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины, применив сложные маршруты движения воздушных целей сразу в нескольких регионах. Об этом свидетельствует карта, которая отображает траектории дронов.
Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы Monitor.ua.
Как и куда летели дроны над Украиной в новогоднюю ночь
Основной поток ударных беспилотников двигался с северо-востока и востока Украины в направлении центральных и западных областей. Значительная часть маршрутов пролегала через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области с последующим маневрированием в сторону Киева, Ровно, Луцка и западных регионов.
Активные маршруты также зафиксированы на юге страны. Беспилотники двигались из акватории Черного моря и с территории временно оккупированного Крыма в направлении Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
На востоке интенсивное движение воздушных целей наблюдалось вблизи Харькова, Донецкой и Запорожской областей. Карта демонстрирует, что дроны не направлялись непосредственно к целям, а меняли курс, формируя сложные петли и многовекторные маршруты.
