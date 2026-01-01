Видео
Главная Новости дня Россия била ночью по энергетике — карта движения беспилотников

Россия била ночью по энергетике — карта движения беспилотников

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 10:35
Как двигались вражеские дроны над Украиной в новогоднюю ночь
Мобильно-огневая группа. Фото: ПС ВСУ

В новогоднюю ночь российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины, применив сложные маршруты движения воздушных целей сразу в нескольких регионах. Об этом свидетельствует карта, которая отображает траектории дронов.

Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы Monitor.ua.

Читайте также:

Как и куда летели дроны над Украиной в новогоднюю ночь

Основной поток ударных беспилотников двигался с северо-востока и востока Украины в направлении центральных и западных областей. Значительная часть маршрутов пролегала через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области с последующим маневрированием в сторону Киева, Ровно, Луцка и западных регионов.

null
Карта движения воздушных целей. Фото: monitorua

Активные маршруты также зафиксированы на юге страны. Беспилотники двигались из акватории Черного моря и с территории временно оккупированного Крыма в направлении Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

На востоке интенсивное движение воздушных целей наблюдалось вблизи Харькова, Донецкой и Запорожской областей. Карта демонстрирует, что дроны не направлялись непосредственно к целям, а меняли курс, формируя сложные петли и многовекторные маршруты.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили о том, сколько дронов удалось ликвидировать этой ночью.

Также появились фото последствий российской атаки на Одессу.


Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
