Україна
Росія била вночі по енергетиці — карта руху безпілотників

Росія била вночі по енергетиці — карта руху безпілотників

Дата публікації: 1 січня 2026 10:35
Як рухалися ворожі дрони над Україною в новорічну ніч
Мобільно-вогнева група. Фото: ПС ЗСУ

У новорічну ніч російські війська здійснили атаку безпілотниками по території України, застосувавши складні маршрути руху повітряних цілей одразу в кількох регіонах. Про це свідчить карта, яка відображає траєкторії дронів.

Про це повідомили аналітики моніторингової групи Monitor.ua.

Основний потік ударних безпілотників рухався з північного сходу та сходу України у напрямку центральних і західних областей. Значна частина маршрутів пролягала через Сумську, Чернігівську та Харківську області з подальшим маневруванням у бік Києва, Рівного, Луцька та західних регіонів.

null
Карта руху повітряних цілей. Фото: monitorua

Активні маршрути також зафіксовані на півдні країни. Безпілотники рухалися з акваторії Чорного моря та з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Одещини, Миколаївщини та Херсонської області. 

На сході інтенсивний рух повітряних цілей спостерігався поблизу Харкова, Донеччини та Запорізької області. Карта демонструє, що дрони не прямували безпосередньо до цілей, а змінювали курс, формуючи складні петлі та багатовекторні маршрути.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про те, скільки дронів вдалося ліквідувати цієї ночі.

 Також з'явилися фото наслідків російської атаки на Одесу.

безпілотники обстріли ППО дрони війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
