Як рухалися ворожі дрони над Україною в новорічну ніч

Росія била вночі по енергетиці — карта руху безпілотників
У новорічну ніч російські війська здійснили атаку безпілотниками по території України, застосувавши складні маршрути руху повітряних цілей одразу в кількох регіонах. Про це свідчить карта, яка відображає траєкторії дронів.
Про це повідомили аналітики моніторингової групи Monitor.ua.
Як та куди летіли дрони над Україною у новорічну ніч
Основний потік ударних безпілотників рухався з північного сходу та сходу України у напрямку центральних і західних областей. Значна частина маршрутів пролягала через Сумську, Чернігівську та Харківську області з подальшим маневруванням у бік Києва, Рівного, Луцька та західних регіонів.
Активні маршрути також зафіксовані на півдні країни. Безпілотники рухалися з акваторії Чорного моря та з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Одещини, Миколаївщини та Херсонської області.
На сході інтенсивний рух повітряних цілей спостерігався поблизу Харкова, Донеччини та Запорізької області. Карта демонструє, що дрони не прямували безпосередньо до цілей, а змінювали курс, формуючи складні петлі та багатовекторні маршрути.
