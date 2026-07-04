Россия атаковала Запорожье: пострадали пять человек, в том числе — ребенок

Медики и спасатели в машине скорой помощи. Фото: Запорожская ОВА

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Вечером российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадали пять мирных жителей, в том числе 10-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на Запорожье

По словам Федорова, ребёнка госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Четверо других пострадавших также получают необходимую медицинскую помощь.

Сгоревшие автомобили. Фото: Запорожская ОВА

Удар привел к разрушению гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены частные жилые дома, а на одной из автостоянок вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил десятки автомобилей, часть из которых полностью сгорела.

Сгоревший автомобиль. Фото: Запорожская ОВА

На месте российской атаки работают спасатели, медики и правоохранители. Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела, оказывают помощь пострадавшим и фиксируют масштабы разрушений. Информация о последствиях атаки уточняется.

Как сообщали Новини.LIVE, поздно вечером 3 июля российские войска нанесли удар по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки ранения получили восемь мирных жителей, среди которых двое детей.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска 2 июля атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из дронов попал в здание спортивного комплекса с бассейном, где во время удара находились люди.