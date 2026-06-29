Россия атаковала Украину 108 дронами: ПВО сбила большинство целей

Военные с установкой ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В ночь на 29 июня российские войска нанесли массированный удар с помощью ударных беспилотников по территории Украины. Враг задействовал 108 дронов типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы с различных направлений на территории РФ и временно оккупированных регионов Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Новини.LIVE.

Силы ПВО отбили атаку дронов РФ

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация Воздушных сил, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Военные вели огонь по воздушным целям в различных регионах страны, сосредоточив усилия на северном, южном и восточном направлениях.

Отчет о работе ПВО. Фото: Воздушные силы

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 82 вражеских беспилотника различных типов. При этом зафиксировано 25 попаданий в 11 местах, а также падение обломков сбитых дронов еще в 4 местах.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина достигла договоренностей с международными партнерами об усилении противовоздушной защиты в преддверии предстоящего зимнего периода. Речь идет об укреплении элементов так называемого "воздушного щита" для повышения безопасности критической инфраструктуры и городов.

Также Новини.LIVE сообщали, что российская авиация избегает полётов в непосредственной близости от линии фронта из-за риска поражения украинскими средствами противовоздушной обороны. Из-за этого оккупанты вынуждены сбрасывать управляемые авиабомбы с более безопасного для них расстояния.