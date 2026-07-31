Россия атаковала Павлоград: загорелся торговый комплекс
31 июля 2026 17:40
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Российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате атаки загорелся торговый комплекс; по предварительным данным, есть один пострадавший.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, передает Новини.LIVE.
В Павлограде ликвидируют последствия атаки РФ
По предварительной информации, в результате российского удара в Павлограде возник пожар в одном из торговых комплексов. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Также известно об одном раненом в результате обстрела. Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется. Новость пополняется...
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