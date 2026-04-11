Россия атаковала Одессу дронами, сообщают о попадании в дом

Россия атаковала Одессу дронами, зафиксировано попадание в дом
Российские войска в ночь на 11 апреля атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Shahed. Местные власти сообщили, что было зафиксировано попадание в частный жилой дом. В городе возник пожар.
Воздушная тревога продолжалась из-за угрозы повторных ударов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал главы городской военной администрации Сергея Лысака.
В Одессе сохраняется угроза новых атак
Первые взрывы в Одессе прозвучали около 00:30. Позже мониторинговые и OSINT-ресурсы сообщили о повторной угрозе. Беспилотники двигались в сторону города со стороны Черного моря. По предварительным данным, речь шла как минимум о десяти дронах. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Местные власти продолжают фиксировать последствия удара и призывают жителей оставаться в укрытиях. Воздушная тревога в Одессе сохраняется, не исключена повторная атака. Спасательные службы работают на месте попадания.
"В результате вражеской атаки горит еще один жилой дом и крыша общежития. Предварительно информация о пострадавших не поступала", — написал Сергей Лысак.
