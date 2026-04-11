Головна Новини дня Росія атакувала Одесу дронами, зафіксовано влучання в будинок

Росія атакувала Одесу дронами, зафіксовано влучання в будинок

Дата публікації: 11 квітня 2026 02:17
Росія атакувала Одесу дронами, повідомляють про влучання в будинок
ДСНС на місці пожежі в Одесі. Фото: скріншот Reuters

Російські війська в ніч проти 11 квітня атакували Одесу ударними безпілотниками типу Shahed. Місцева влада повідомила, що було зафіксовано влучання в приватний житловий будинок. У місті виникла пожежа.

Повітряна тривога тривала через загрозу повторних ударів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал голови міської військової адміністрації Сергія Лисака.

В Одесі зберігається загроза нових атак

Перші вибухи в Одесі пролунали близько 00:30. Пізніше моніторингові та OSINT-ресурси повідомили про повторну загрозу. Безпілотники рухалися в бік міста з боку Чорного моря. За попередніми даними, йшлося щонайменше про десять дронів. Інформація про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Сергей Лысак проинформировал об ударе по Одессе ночью 11 апреля 2026 года
Інформація про атаку на Одесу. Фото: скріншот Telegram

Місцева влада продовжує фіксувати наслідки удару і закликає жителів залишатися в укриттях. Повітряна тривога в Одесі зберігається, не виключена повторна атака. Рятувальні служби працюють на місці влучання.

"Унаслідок ворожої атаки горить ще один житловий будинок і дах гуртожитку. Попередньо інформація про постраждалих не надходила", — написав Сергій Лисак.

Одеса Одеська ОДА війна в Україні обстріл Одеси Олег Лисак
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
