Россия атаковала несколько районов Днепропетровщины в течение суток

Россия атаковала несколько районов Днепропетровщины в течение суток

6 февраля 2026 08:31
Атаки России по Днепропетровщине за сутки — есть погибший и раненые
Повреждения дома. Фото: Днепропетровская ОГА

За минувшие сутки на Днепропетровщине зафиксировали серию российских обстрелов по нескольким районам области. Под обстрелы попали громады Синельниковского и Никопольского районов, враг применял различные виды вооружения.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на данные Днепропетровской ОГА.

Последствия российских атак по Днепропетровщине

В Синельниковском районе удары пришлись по Васильковской, Маломихайловской, Славянской и Покровской громадам.

null
Повреждения дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Атаки осуществлялись с использованием беспилотников и управляемых авиационных бомб. В результате обстрелов погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

null
Повреждения в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Из-за попадания возникли пожары, зафиксированы значительные разрушения жилья и хозяйственных объектов. Два частных дома разрушены полностью, еще шесть домов получили повреждения. Также пострадали шесть двухэтажных многоквартирных домов, хозяйственная постройка и гараж.

Обстрелы продолжались и на Никопольщине. Под огнем оказались районный центр и Покровская громада. Противник бил из артиллерии и атаковал FPV-дронами в результате чего были повреждены три частных дома, хозяйственная постройка и газопровод.

Напомним, в Харькове этой ночью, 6 февраля, раздавались громкие взрывы.

Также россияне атаковали Запорожье ночью, есть погибшие.

Днепропетровская область обстрелы дроны война в Украине артиллерия
Анастасия Постоенко
